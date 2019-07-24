كشف مصدر، لـ "الوطن"، تفاصيل الأيام الأخيرة من حياة والدة الفنانة يسرا، التي وافتها المنية، صباح اليوم، داخل مستشفي "الصفا" بمنطقة المهندسين بعد صراع مع المرض.

وقال المصدر، إن والدة يسرا محتجزة داخل غرفة العناية المركزة قبل أسابيع عدة، حيث كانت تعاني من أمراض الشيخوخة بسبب كبر عمرها، مضيفا أن ابنتها لازمتها داخل جناح خاص في المستشفي، وكانت في حالة بكاء دائم طوال الوقت.

وأوضح المصدر أن يسرا كانت ترفض مغادرة المستشفي تحت أي ظرف، لدرجة أنها لم تتمكن من حضور عزاء الفنان عزت أبوعوف، الذي توفي قبل أيام بعد صراع مع المرض، مشيراً إلي قيام فنانين بزيارتها داخل الجناح للاطمئنان علي والدتها، أبرزهم إلهام شاهين وهالة صدقي ورجاء الجداوي والراقصة دينا.

وُتشيع جنازة والدة الفنانة من مسجد السيدة نفيسة، عصر اليوم الأربعاء، علي أن يواري جثمانها الثري داخل مقابر العائلة.