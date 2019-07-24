تسجيل الدخول
الأهلى مع المقاولون في موقعة التتويج بالدوري

أحدث الأخبار

"الملا" يبحث مع وزير الطاقة والبيئة اليوناني تفعيل ودعم التعاون الثنائى بين البلدين في مجال البترول

"الملا" يبحث مع وزير الطاقة والبيئة اليوناني تفعيل ودعم التعاون الثنائى بين البلدين في مجال البترول

غرق طالب في مياه النيل ببني سويف

غرق طالب في مياه النيل ببني سويف

عاجل.. وزير الدفاع الإيراني ينفي إسقاط واشنطن أي طائرة مسيرة

عاجل.. وزير الدفاع الإيراني ينفي إسقاط واشنطن أي طائرة مسيرة

تطوير البنية التكنولوجية لمركز التعليم المدمج بجامعة القاهرة

تطوير البنية التكنولوجية لمركز التعليم المدمج بجامعة القاهرة

محافظ البحيرة يتابع إنشاء كوبري إيتاي البارود بتكلفة 23 مليون جنيه

محافظ البحيرة يتابع إنشاء كوبري إيتاي البارود بتكلفة 23 مليون جنيه

مديريات الأمن تواصل مشاركتها في المرحلة الثامنة من مبادرة "كلنا واحد"

مديريات الأمن تواصل مشاركتها في المرحلة الثامنة من مبادرة "كلنا واحد"

اختيارات الوطن

مسرحية لشباب "الإمام الشافعى": ما يفسده المجتمع.. يصلحه الفن

مسرحية لشباب "الإمام الشافعى": ما يفسده المجتمع.. يصلحه الفن

تفاصيل أزمة حلمي بكر وطليقته: ضربتني وسرقتني و"متعودة على العنف"

تفاصيل أزمة حلمي بكر وطليقته: ضربتني وسرقتني و"متعودة على العنف"

الذكاء الصناعى يصل لركن السيارات: جراجات مُميكنة وسايس ذكى

الذكاء الصناعى يصل لركن السيارات: جراجات مُميكنة وسايس ذكى

دروس "إنجليزى ورياضة ونحو" لتسلية طلاب العريش فى الإجازة

دروس "إنجليزى ورياضة ونحو" لتسلية طلاب العريش فى الإجازة

الأكثر قراءة

عاجل