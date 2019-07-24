"الملا" يبحث مع وزير الطاقة والبيئة اليوناني تفعيل ودعم التعاون الثنائى بين البلدين في مجال البترول

بحث المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مع السيد كونستا نتينوس هادزيداكيس وزير الطاقة والبيئة اليوناني تفعيل ودعم التعاون الثنائى بين البلدين في مجال البترول والغاز والفرص المتاحة في قطاع البترول والتي تسهم في التوسع في جذب الشركات اليونانية للعمل في مصر ، وتحقيق المزيد من النجاحات في أنشطتها .

وبحث الوزيران الترتيبات المتعلقة بعقد المؤتمر الوزاري الثانى لمنتدى غاز شرق المتوسط الذى تستضيفه مصر غدا الخميس بمشاركة اليونان ودول المتوسط ووزير الطاقة الامريكى والاتحاد الاوروبى في اطار القناعة المشتركة لدى الدول الأعضاء بأن التعاون واكتشاف احتياطيات إضافية في منطقة شرق المتوسط سيسهم في تحقيق الاستقرار والفائدة المشتركة لشعوب الدول من ثرواتهم الطبيعية ومن البنية الأساسية المتاحة .

حضر المقابلة سفير اليونان بالقاهرة والجيولوجى اشرف فرج وكيل اول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس أسامة البقلى رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية " ايجاس " .

وأشار الملا الى أن احتضان القاهرة كمقراَ للمنتدى يؤكد محوريتها كمركز اقليمى لتداول وتجارة الغاز والبترول ، مؤكداً على أن العلاقات المتميزة للبلدين تنعكس إيجابا على مجالات التعاون المشترك خاصة في مجال البترول والغاز .

ومن جانبه أكد الوزير اليونانى أن الاكتشافات الغازية التي تمت في منطقة شرق المتوسط ستسهم في دعم الروابط الاقتصادية والسياسية بين دول المنتدى وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون ، وأن الفترة القادمة ستشهد نمواً متزايداً ومشاركة فعالة لتعظيم الاستفادة من الثروات البترولية الكامنة في مياه المتوسط ، مضيفاً أن الاكتشافات الغازية التي تحققت بشرق المتوسط ستفتح شهية الشركات العالمية للتوسع في عمليات البحث والاستكشاف في حوض المتوسط واكتشاف ثرواته ، مؤكداً أن منتدى شرق المتوسط يعد آلية فاعلة لإقامة تعاون إقليمى يحقق مصالح الجميع ويسهم في تحقيق تأمين إمدادات إضافية من الطاقة لصالح شعوب المنطقة .