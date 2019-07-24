نفى الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب، وجود خلاف بين الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، وأعضاء حزب مستقبل وطن.

وقال حسب الله خلال مؤتمر صحفي الذي عقده اليوم: "إذا كنا نبحث عن الديمقراطية، فهذا يعني وجود اختلاف في الرأي والرأي الآخر، وبالتالي لا توجد مشكلات وإنّما اختلاف في الرأي"، موضحا أنّ عبدالعال يدير المجلس بواقع 596 نائبا في البرلمان، ويحافظ على علاقته بالجميع بمنطق القانون والدستور واللائحة، التي تسمح بوجود مساحة لإبداء الرأي، وأنّه يقدّر كل النواب.

وتابع المتحدث باسم مجلس النواب: "لست نائبا في حزب مستقبل وطن، لكن يجب أنّ نعترف أنّهم من الأحزاب المهمة تحت قبة البرلمان، ونحن كحزب الحرية وأحزاب أخرى مكونا مهما، والجميع يسعى إلى الصالح العام"، مضيفا: "إذا كان هناك ما يجب أن يوجه، فهو تقديم الشكر لهم وكل الأحزاب لها دور محترم داخل البرلمان".