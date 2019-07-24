عقد قادة حرس الحدود المصري وحرس الحدود السعودي، أمس الأول، الاجتماع السادس لمناقشة أوجه التعاون بين الجانبين في مجال أمن الحدود، ومكافحة عمليات التهريب والتسلل عبر البحر، وآلية تبادل المعلومات للتصدي لطرق وأساليب التهريب المستجدة، والاتفاق على استمرار التعاون في مجال التدريب، وتبادل الخبرات والتنسيق لتنفيذ تدريبات مشتركة في مجال أمن الحدود والبحث والإنقاذ.

وعلى هامش اللقاء، استضاف الجانب المصري لقاءٍ وديا بين فريق حرس الحدود المصري لكرة القدم مع نظيره نادي حرس الحدود السعودي، على ملعب الأول في القاهرة، انتهى بفوز الفريق السعودي بهدف دون مقابل.

واعتبر مدير عام حرس الحدود السعودي الفريق عواد بن عيد البلوي، اللقاء الرياضي حدثا مهما يجسد متانة العلاقات العميقة القوية والتاريخية، التي تربط قادة وشعب المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر الشقيقة، موجها الشكر والتقدير لقادة ومسؤولي حرس الحدود في مصر، على حسن الاستقبال وكرم الضيافة ونجاح التنظيم في استضافة اللقاء، الذي أقيم على هامش اجتماعات قادة حرس الحدود في البلدين الشقيقين.

وأشار البلوي إلى أنّ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، يولون اهتماما كبيرا بمثل هذه اللقاءات الأخوية في المجالات كافة، بينها المجال الرياضي لتعميق وزيادة أواصر المحبة والإخوة بين أبناء الوطن العربي.

من جانبه، قال المشرف الإداري على فريق حرس الحدود السعودي لكرة القدم أحمد الوادي، إنّ مثل هذه اللقاءات الرياضة تُسهم في رفع مستوى الفرق والمنتخبات العربية في مختلف الألعاب، وبينها لعبة كرة القدم، بما يتسق مع رؤية المملكة الطموحة 2030.