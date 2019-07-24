إذاعة جلسات البرلمان في دور الانعقاد المقبل

قال الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب، إنّ البرلمان حريص على إذاعة الجلسات البرلمانية في نهاية دور الانعقاد الخامس والأخير.

وأضاف حسب الله خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن في قاعة مجلس الشورى: "أداء النواب شهد نضجا كبيرا خلال أدوار الانعقاد الـ4، وإذاعة الجلسات البرلمانية لا علاقة له بانتخابات البرلمان 2020".

وتابع المتحدث باسم البرلمان أنّ هناك نوابا لم يراهم طوال دور الانعقاد الرابع، لكن هذا لا يقلل قيمة العمل والجهد الذي قدمه نحو 75% من أعضاء المجلس، في مناقشاتهم ومداخلاتهم، إذ بلغ عدد المشاركين من النواب نحو 451 نائبا من أصل 596 نائبا.