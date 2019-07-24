أبدى الفنان نبيل الحلفاوي، عدم رضاه عن الموسم الكروي الحالي في مصر، خاصة في ظل تلاحم المباريات.

وغرد الحلفاوي، عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "كان من أسوأ مواسم الكرة المصرية، وبالذات للأهلي، تلاحم مواسم بلا راحة، تأجيل مباريات بسبب أفريقيا، ثم ضغطها اللا إنساني بلا اعتراض في ظل إصابات لا تتوقف بمستشفى الأهلي".

وتابع الحلفاوي في تغريدته: "معاناة تؤخر أقوى الفرق.. فإن ينتزع برغمها بطولته المفضلة نعرف كم هو عظيم.. لذا معزة خاصة للدرع 41 بإذن الله".

ومن المقرر، أنَّ يواجه فريق النادي الأهلي، نظيره المقاولون العرب، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز موسم "2018 - 2019"، وذلك في تمام الساعة الثامنة، على ملعب برج العرب، ويتصدر الأحمر جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 74 نقطة، فيما يأتي المقاولون العرب في المركز الخامس، وذلك برصيد 48 نقطة.

ويدخل الأهلي هذه المباراة بحسابات لقب الدوري، فتحقيق الانتصار على المقاولون، يضمن له الفوز بلقب الدوري رسميًا، أما في حال تحقيق التعادل أو تلقي الهزيمة، فإن حسم اللقب يتأجل في مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، وذلك في حال فوز الأخير على الإسماعيلي.