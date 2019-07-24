تلقى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى تقريراً حول مشاركة كلية الهندسة بجامعة عين شمس في منافسات سباق Formula Student والذي شهدته حلبة سباق سلفرستون للسيارات بإنجلترا.

وأشار التقرير إلى احتفاظ فريق كلية الهندسة بجامعة عين شمس بصدارته للسباق على مستوى جامعات الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث حقق فريق الجامعة انتصارات عديدة ، وتوج بالمركز الـ ٢٦ من بين ٨١ فريقًا مشاركًا من مختلف دول العالم.

وأوضح التقرير أن فريق جامعة عين شمس يتكون من 44 طالبًا ينافسون فرق من جامعات عالمية هذا العام من خلال المشاركة بسيارتين إحداهما تعمل بالبنزين والأخرى بالكهرباء.

ولفت التقرير إلى أن مشاركة الكلية بالسباق تأتي إيمانًا بدورها في دعم الابتكار وسد الفجوة بين الجامعة وسوق العمل ودعمها لطلابها المبتكرين وتسخير جهود كثيرة من أساتذة ومشرفين لمساعدة الطلاب.

جدير بالذكر أن فريق سباقات هندسة عين شمس هو منظمة طلابية تحت إشراف مركز الابتكار ihub بكلية الهندسة جامعة عين شمس، هدفها الأساسي هو إحياء صناعة السيارات في مصر، واستطاع الفريق أن يشارك في العديد من المسابقات في السنوات السابقة و تحقيق انجازات كبيرة مثل مسابقة Formula Student 2018 بإنجلترا و مسابقة Shell Eco Marathon بماليزيا ومسابقة الغواصات الـ ROV المحلية و الإقليمية و مسابقة الغواصات ذاتية القيادة AUV .