وصل عدد من نجوم الفن لمسجد السيدة نفيسة، قبل قليل، لأداء صلاة الجنازة على والدة الفنانة يسرا، التي وافتها المنية صباح اليوم بعد صراع مع المرض.

وحرص على الحضور كلا من الفنانة رجاء الجداوي، ميرفت أمين، دلال عبدالعزيز، إلهام شاهين، بوسي شلبي، إيناس الدغيدي، ماجدة زكي.

وأعلنت نقابة المهن التمثيلية، عن موعد عزاء والدة الفنانة يسرا، التي وافتها المنية صباح اليوم بعد صراع مع المرض.

وقال منير مكرم عضو نقابة المهن التمثيلية، لـ"الوطن"، إنَّه سيتمّ إقامة العزاء يوم الجمعة المقبل بمسجد عمر مكرم عقب صلاة المغرب.

وتُوفيت والدة الفنانة يسرا، صباح اليوم، داخل إحدى المستشفيات بمنطقة المهندسين بعد صراع مع المرض.

وتُشيّع جنازة والدة الفنانة يسرا من مسجد السيدة نفيسة، بعد صلاة العصر اليوم؛ على أن يوارى جثمانها الثرى داخل مقابر العائلة.