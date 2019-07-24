تسجيل الدخول
الأهلى مع المقاولون في موقعة التتويج بالدوري

أحدث الأخبار

"عميد اقتصاد السويس": ثورة 23 يوليو علامة فارقة في تاريخ مصر الحديث

"عميد اقتصاد السويس": ثورة 23 يوليو علامة فارقة في تاريخ مصر الحديث

وزير الإسكان: 8 بنوك صينية لتمويل تنفيذ منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة

وزير الإسكان: 8 بنوك صينية لتمويل تنفيذ منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة

10 أسباب تجعلك تريد تناول السكريات بشراهة

10 أسباب تجعلك تريد تناول السكريات بشراهة

"النقض" تنظر طعن ليبيا على حكم تعويض عائلة مصرية بـ 261 مليون دولار

"النقض" تنظر طعن ليبيا على حكم تعويض عائلة مصرية بـ 261 مليون دولار

غدا.. انطلاق المنتدى الأول لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة المنيا

غدا.. انطلاق المنتدى الأول لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة المنيا

مولر: روسيا تدخلت في الانتخابات الأمريكية.. وترامب غير متورط

مولر: روسيا تدخلت في الانتخابات الأمريكية.. وترامب غير متورط

اختيارات الوطن

مقر الحكومة في العلمين.. مركز إعلامي وجناح لـ"فريق العمل"

مقر الحكومة في العلمين.. مركز إعلامي وجناح لـ"فريق العمل"

تفاصيل أزمة حلمي بكر وطليقته: ضربتني وسرقتني و"متعودة على العنف"

تفاصيل أزمة حلمي بكر وطليقته: ضربتني وسرقتني و"متعودة على العنف"

جرائم في مشرحة زينهم.. تبديل جثث واستخراج أخرى بعد دفنها بـ6 أشهر

جرائم في مشرحة زينهم.. تبديل جثث واستخراج أخرى بعد دفنها بـ6 أشهر

الذكاء الصناعى يصل لركن السيارات: جراجات مُميكنة وسايس ذكى

الذكاء الصناعى يصل لركن السيارات: جراجات مُميكنة وسايس ذكى

الأكثر قراءة

عاجل