تقدم "الوطن" خدمة البث المباشر لمباراة الأهلي والمقاولون، التي تقام اليوم، الأربعاء 24 يوليو، في إطار المباريات المؤجلة من الجولة الـ33 في الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة الأهلي والمقاولون، على استاد برج العرب، في تمام الساعة 8 مساءً، ويمكنك مشاهدة المباراة عبر قنوات On Sport، ونايل كوميدي، وقناة تايم سبورت (بث أرضي).

مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون

ويحتل الأهلي صدارة جدول الدوري برصيد 74 نقطة، وبفارق 5 نقاط أمام الزمالك صاحب المركز الثالث.

وكان لقاء الذهاب انتهى بفوز نادي المقاولون العرب بهدف نظيف سجله اللاعب أحمد علي في الدقيقة 82 من عمر المباراة.