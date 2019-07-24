بعد تعرضهما لحادث.. نقل سائق نائب وزير الزراعة ومدير مكتبها لمستشفى الزراعيين بالقاهرة

قررت إدارة مستشفى المنيا الجامعي، توفير سيارة مجهزة لنقل سائق نائب وزير الزراعة ومدير مكتبها، إلى مستشفى الزراعيين بالقاهرة، وذلك بناء على رغبتهما بعد استقرار حالتهما الصحية جراء إصابتهما في حادث انقلاب سيارة كانت تستقلها الدكتورة منى محرز نائب.

وكان اللواء مجدي عامر مدير الأمن، قد تلقى بلاغا من عمليات النجدة، بانقلاب سيارة ملاكي تقل الدكتورة مني محرز، ومدير مكتبها وسائقها بطريق الصعيد الغربي أمام مركز مطاي شمال المنيا، وانتقلت سيارات الإسعاف وجرى نقل المصابين إلى المستشفى الجامعي، وإزالة أسباب الحادث الذي وقع نتيجة انفجار الإطار مما تسبب في انقلاب السيارة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التصرف.