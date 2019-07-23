قتل مزارع، والده، بطريق الخطأ، فحينما تشاجر الأب مع ابن العم بسبب نزول حمار الأول إلى الأرض الزراعية الخاصة بالثاني، وأتلف محصول الذرة الشامية وأكل منه، وذلك في مركز ملوي جنوب محافظة المنيا.

وتلقى اللواء مجدي عامر، مدير الأمن، إخطارا، من العميد علاء الجاحر رئيس مباحث المديرية، يفيد بورود بلاغ إلى مركز شرطة ملوي، من الدكتور إسحق إبراهيم فارس، مدير مستشفى ملوي العام، بوصول "محمد. ع" 55 عاما، وشهرته "ندير" مزارع، جثة هامدة، وبمناظرتها تبين وجود آثار طعنة نافذة في الرقبة.

وشكَّل العميد عصام أبو الفضل، رئيس فرع البحث الجنائي لقطاع جنوب، فريق بحث جنائي، بقيادة المقدم علاء جلال رئيس مباحث المركز، ومعاونه الرائد أحمد رأفت.

وتوصلت التحريات إلى أن الواقعة، بدأت بخلاف بين المجني عليه وابن عمه "محمد. ن"، 25 عاما، فلاح، لأن حمارا يملكه المجني عليه دخل أرض زراعية ملك الثاني وأكل بعض الزراعات، فتطور الخلاف إلى مشاجرة، تدخل على أثرها نجل المجني عليه (حمادة- 17 عاما) فلاح، محاولا قتل الأول بشرشرة "آلة حصاد"، إلا أن الطعنة أخطأت هدفها، واستقرت في رقبة والده، ما أدى لحدوث إصابة نافذة أدت للوفاة.

وضُبِطَ المتهم والسلاح المستخدم، وبمواجهته اعترف بصحة ما جاء في تحريات المباحث.

وحرر المحضر اللازم عن الواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.