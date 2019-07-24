شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم، مراسم توقيع اتفاق مشروع إنشاء مخزنين أفقيين لتخزين القمح برصيف عباس بميناء غرب بورسعيد بقيمة 14 مليون دولار، إذ وقّع على البروتوكول الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور عبدالحميد الخليفة رئيس صندوق أوبك للتنمية الدولية "أوفيد"، وذلك بمقر رئاسة مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، وبحضور الدكتور على مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أنّ المشروع يأتي في إطار خطة الدولة لتحقيق الأمن الغذائي في مصر، وتوفير احتياجات المواطن الأساسية، والتي جاء على رأسها توفير مرافق التخزين المناسبة لتخزين القمح المستورد والمستخدم في إنتاج الخبز المدعم.

وأكدت نصر التعاون بين وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي والتموين لتوفير التمويلات والمنح اللازمة لدعم قطاع التموين، في إطار العمل على تحقيق الأمن الغذائي وتحسين مستوى حياة المواطنين، موضحة أنّ المشروع يأتي في ضوء الحاجة الملحة لتشغيل ميناء بورسعيد في عمليات التفريغ والتخزين، إضافة لتشغيل خطوط السكك الحديدية من بورسعيد إلى صوامع التخزين الداخلية، في إطار تطوير البنية الأساسية في قطاع النقل سواء في الموانئ أو السكك الحديد، بما ينعكس على مناخ الاستثمار، مشيدة بجهود وزارتي النقل والتموين في المشروع.

وأوضح الدكتور على مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أنّ الشركة العامة للصوامع والتخزين تمارس العديد من الأنشطة الاستراتيجية المهمة، التي تخدم اقتصاد مصر وأمنها الغذائي منذ العام 1888، وستتولى تنفيذ المشروع، إذ تستقبل الشركة بواخر الحبوب بالموانئ المختلفة وتفريغها بأحدث الوسائل بمعدلات عالية، وتخزينها في الصوامع التي تمتلكها بالموانئ المختلفة داخل الجمهورية، وهذه الصوامع مجهزة بأحدث الوسائل اللازمة لتداول الحبوب وتخزينها ومتابعة حالتها، بما يحافظ عليها من حيث الكم من خلال منظومة موازين إلكترونية فائقة الدقة، تسجيلا للكميات المستلمة من البواخر أو المشحونة من الصوامع.

ولفت مصيلحي إلى أنّ أهداف المشروع تتضمن زيادة الكثافة التخزينية في الموانئ المصرية، لاستقبال القمح المستورد بنسبة 15% تقريبا، وتقليل العبء عن موانئ دمياط والإسكندرية، وتقليل الوقت المستهلك في توصيل القمح بين الميناء والصوامع الداخلية والمحافظات، وتقليل فترة انتظار البواخر المحملة بالقمح المستورد على رصيف الميناء، وإنشاء خط سكة حديد في ميناء بورسعيد لتوصيل القمح المستورد للصوامع الداخلية بهدف تقليل تكلفة المواصلات، وتوفير فرص عمل للشباب، وتغطية الاحتياجات من القمح في محافظة بورسعيد والمحافظات المجاورة.

من جانبه، أوضح الدكتور عبدالحميد الخليفة رئيس صندوق أوبك للتنمية الدولية "أوفيد"، أنّ الصندوق شريك رئيسي لمصر في تحقيق الأهداف الاستراتيجية والتنموية، في القطاعات الخدمية والاقتصادية، إذ وصل حجم المحفظة في مصر لـ750 مليون دولار، من أجل المساهمة في تحقيق الطفرة الاقتصادية في مختلف القطاعات الاستراتيجية المكونة للاقتصاد المصري.