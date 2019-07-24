نجوم الفن ينعون والدة يسرا: "كانت خير الأمهات"

وسط مشهد مهّيب، ودعت يسرا والدتها، التي وافتها المنية صباح أمس بعد صراع مع المرض، داخل أحد المستشفيات بمنطقة المهندسين صباح أمس، حيث حرص على مؤازرتها عدد من نجوم الفن.

ونعت الفنانة إلهام شاهين صديقتها يسرا، قائلة لـ"الوطن": "البقاء لله وربنا يصبرها، الأم هي أغلى الناس في الوجود، فهي كانت بمثابة والدتي بل خير الأمهات.. رحمها الله"، وحرصت "شاهين" على مؤازرة صديقتها "يسرا" منذ صباح أمس خلال استخراج تصاريح الدفن وتشييع الجنازة.

وفي نفس السياق، عبر الفنان محمد أبو العنين، الشهير بـ"أبو" عن حزنه الشديد بعد علمه بوفاة والدة يسرا، قائلا لـ"الوطن"، إن "والدتها كانت بالنسبة لي ولزوجتى بمثابة "العيلة" فكان وجودها فى أى كواليس أو عزومة يشعرنا بالسعادة"

ووجه السيناريست تامر حبيب، المتواجد حاليًا خارج مصر تعازيه لصديقته يسرا قائلا لـ"الوطن": "ربنا يصبرها على فراقها، خاصة أن حالتها الصحية في أواخر الأيام الماضية، تدهورت بشكل ملحوظ"، فيما نعى كل من الفنانة هالة صدقى ورجاء الجداوي والمخرجة إيناس الدغيدي وفاة والدة صديقتهن قائلين، "ربنا يرحمها ويجعل مثواها الجنة".