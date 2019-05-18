إلهام شاهين توجه رسالة لعبدالله بدر: خدت حقي بحكم تاريخي

علقت الفنانة إلهام شاهين، على صورة عبد الله بدر، والذي كان يظهر دائما على قناة الحافظ، ويهاجم الفن والفنانين، قائلة، "إنها تشعر بفخر شديد كونه لأول مرة في التاريخ أن تُغلق قناة فضائية بحكم محكمة".

وأضافت "شاهين"، خلال حوارها في برنامج "شيخ الحارة"، الذي يُعرض على شاشة "القاهرة والناس"، اليوم، "شكرا للقضاء المصري المحترم، القناة دي كانت بتشتم في أهل الفن بشكل فظيع، كان شتمنى بطريقة كبيرة جدًا، وقولتله أنا هاخد حقي بالقانون، وبالفعل أخذت حقي بالقانون ودخل السجن أثناء حكم الرئيس المعزول محمد مرسي".

وكان عبدالله بدر، قد ألقي القبض عليه في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، لتنفيذ الحكم الصادر ضده بالحبس سنة، والغرامة 20 ألف جنيه، بتهمة بسب وقذف الفنانة إلهام شاهين، ثم حصل على البراءة من محكمة النقض.

كما قضى عليه بتاريخ 24 يونيو 2013 بالسجن 5 سنوات وتغريمه 20 ألف جنيه، وكفالة ألفي جنيه، لإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتًا؛ في اتهامه بسب وقذف الفنانة إلهام شاهين، والتشهير بها، وتزييف صور عارية لها، ونشرها للمارة أمام محكمة الجلاء، وذلك أثناء نظر محاكمته في الدعوى المقامة من إلهام شاهين تتهمه فيها بالسب والقذف في محكمة الجلاء، وخُفف الحكم في هذه القضية من 5 سنوات إلى 6 أشهر.

وفى يوم 27 ديسمبر 2014 قضى على بدر بالحبس سنه والغرامة 200 جنيه، لاتهامه بالتحريض على العنف في أحداث الإتحادية، وبتاريخ 29 سبتمبر 2014 قضى عليه بالحبس شهرين والغرامة 200 جنيه، لاتهامه بإهانة القضاة.