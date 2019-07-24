قضت محكمة القضاء الإداري الدائرة السابعة استثمار، برئاسة المستشار منير غطاس، اليوم، برفض جميع الاستشكالات البالغ عددها 24 استشكالا، والتي تقدمت بها وزارة الصناعة وشركة الدلتا للصلب وبشاي للصلب، لوقف حكم المحكمة الخاص بإلغاء فرض رسوم وقاية على خام البليت، وتضمن حكم المحكمة تغريم المستشكل بصفته 800 جنيه، مع الالتزام بالمصروفات.

وكانت هيئة قضايا الدولة تقدمت يوم السبت الماضي بـ8 طعون ضد حكم المحكمة الصادر بوقف قرار وزير الصناعة رقم 346، ولحقتها شركة الدلتا وبشاي بتقديم 16 استشكال.

وجاء في منطوق الحكم أن جميع الاستشكالات التي تقدم بها المُستشكل "لا تصلح لقبولها نظرا لعدم تعلقها بإجراءات وقائع التنفيذ اللاحقة على صدور الحكم محل الإشكال، ومن ثم يتم رفض جميع الاستشكالات".

وكان أصحاب مصانع حديد الدرفلة تقدموا بمذكرة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لتنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، بالإضافة إلى تسليم الصيغة التنفيذية لوزير الصناعة ورئيس مصلحة الجمارك.