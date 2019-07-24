أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى اليوم الأربعاء موافقة مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 وذلك فيما يتعلق بإضافة بعض الكليات إلى الجامعات، وذلك من منطلق الحرص على تزويد الجامعات بالتخصصات العلمية المطلوبة لسوق العمل، وتقليل الاغتراب، وهى:

كلية العلاج الطبيعي لجامعة السويس.

كلية الحاسبات والمعلومات لجامعة دمياط.

كلية الدراسات العليا للنانو تكنولوجي لجامعة القاهرة.

كلية الفنون التطبيقية بالنوبارية لجامعة دمنهور.

المركز الإعلامي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي