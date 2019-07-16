أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور قرارات من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، وتشمل ما يلي.

1. تعديل مسمى كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة بنها، ليصبح كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

2. تعديل مسمى معهد دراسات وبحوث وتكنولوجيا صناعة السكر المضاف ضمن كليات جامعة أسيوط لكلية تكنولوجيا صناعة السكر، وتمنح الكلية الدرجات العلمية والدبلومات الآتية: "درجة بكالوريوس علوم وتكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية، ودرجتي الماجستير ودكتوراه الفلسفة في أحد شعب التخصص، كما تمنح الكلية دبلوم تكنولوجيا السكر في أحد شعب التخصص".

3. تُضاف إلى كليات جامعة مطروح كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

4. إضافة معهد جديد لجامعة أسيوط تحت عنوان "معهد بحوث دراسات البيولوجيا الجزئية"، ويمنح المعهد الدرجات العلمية والدبلومات الآتية: دبلوم الدراسات العليا الأكاديمي في أحد التخصصات، والماجستير في أحد التخصصات، ودكتوراه الفلسفة في العلوم.

5. إضافة كلية الحاسبات وعلوم البيانات بجامعة الإسكندرية.