كشفت مصادر مطلعة، بالشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، إن طائرة الأحلام الخامسة من طراز B787-9Dreamliner رقم MS3330 ستدخل الخدمة بداية من الجمعة القادمة متجهة إلى باريس، مشيرة إلى أنه من المقرر أن تصل الطائرة السادسة والأخيرة من هذا الطراز منتصف أغسطس المقبل 2019.

وكان مطار القاهرة الدولي، استقبل قبل قليل، طائرة مصر للطيران الخامسة من طراز B787-9Dreamliner رقم MS3330، المعروفة بطائرة الأحلام، قادمة من مصنع إيفريت بسياتل، للانضمام لأسطول الشركة الوطنية.

وتعد هذه الرحلة أطول رحلة طيران في تاريخ الطيران المدني المصري بعد أن تم تشغيل الطائرة لأول مرة باستخدام الوقود الحيوي.

ويتسع الطراز لـ309 مقاعد منقسمة إلى 30 مقعدًا من الفئة الماسية الـSuper Diamond Full-flat Bed في درجة رجال الأعمال، و279 مقعدًا في الدرجة السياحية مزودة بكل وسائل الرفاهية والمقاعد الفاخرة.

وكانت أول طائرة قد انضمت إلى أسطول الشركة من هذا الطراز في شهر مارس الماضي وتتسلم الطائرة السادسة خلال شهر يوليو الحالي في إطار خطة تحديث الأسطول.