قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن اجتماع رئاسة مجلس الوزراء في مدينة العلمين الجديدة للمرة الأولى حدث لن ينساه الوزراء أو المواطنين، لكونه يعكس استثمار حقيقي لإمكانيات مصر الموجودة في الساحل الشمال الغربي ولاختلاف المدينة عما كانت تقوم به مصر من إنشاء قرى سياحية.

وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "صالة التحرير"، الذي يقدمه الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن المدينة الجديدة تنتمي لمدن الجيل الرابع وتتميز ببنية تحتية مختلفة تعتمد على تقنيات الفايبر والإنترنت الحديثة وإضائات بمصادر للطاقة جديدة وليست طاقة تقليدية، بخلاف اعتمادها على المياه المحلاة وليست مياه نهر النيل العادية.

وأوضح أن الدولة تهدف من خلال تلك المدينة إقامة مجتمع عمراني متكامل حتى حرصت الدولة لبناء مساكن لكافة فئات المواطنين، مؤكدًا أن سعر المتر للشقق السكنية في منطقة الأبراج يصل لـ42 ألف جنيه وهذا لا يعني كونها مدينة للنخبة لاحتوائها على شقق سكنية تناسب كل فئات الدخل وبها شقق لأسكان مصر والاسكان الاجتماعي مع تسهيلات للدفع.

وأشار متحدث مجلس الوزراء، إلى أن المدينة سيكون بها منطقة صناعية جارِ العمل على إنشائها من أجل ضمان وجود مواطنين بها طوال العام وحتى لا تتحول إلى مدينة أشباح بسعر مغري لأراضي المناطق الصناعية.