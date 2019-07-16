قال اللواء أركان حرب هيثم السيد البدرشيني مدير معهد ضباط الصف المعلمين، إنّ المعهد أحد الصروح العسكرية المصرية الشامخة، وأنّ الدفعة 157 ضباط صف معلمين دفعة الشهيد رقيب أحمد محمد عبدالعظيم، تنال اليوم شرف الانضمام لصفوف القوات المسلحة المصرية.

ووجّه البدرشيني الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على حضور حفل التخرج، قائلا: "سيادة الرئيس تشريفك لنا اليوم مبعث فخر وإعزاز للخريجين، يمنحهم الثقة ويؤكد لديهم قيم الولاء والانتماء للوطن، وهم يخطون بأقدامهم طريق المجد الذي سار فيه قادتهم والأجيال التي سبقتهم، وحققوا للوطن الأمن والاستقرار الذي ينعم به في أرجائه".

ولفت مدير معهد ضباط الصف المعلمين، إلى أنّ الجيش المصري أول جيش نظامي منذ فجر التاريخ، أثبت ريادته على مر العصور، وسجلت انتصاراته على جدران المعابد، ويشهد الآن تاريخا حديثا من التطور الهائل من التنظيم والتطوير.

وأضاف اللواء أركان حرب، أنّ المعهد اهتم بشكل كبير بتطوير وسائل وأساليب التطوير في العملية التعليمة، والاهتمام ببناء شخصية ضابط الصف بدنيا وثقافيا ونفسيا، ليكون قادرا على التعامل مع أحدث الأسلحة ومجابهة حروب الجيل الرابع، الذي تعمد تدمير الفكر وزع الفتن ونشر الشائعات لهدم الدولة، ونحن على يقين أنّ هذه الدفعة دم جديد يتدفق في شرايين القوات المسلحة ليعظم قدراتها في مواجهة التهديدات المختلفة واستئصال جذور الشر والإرهاب.

وتابع البدرشيني أنّ جيش مصر هو درع الوطن وسيفه على مر العصور مهما بلغت التحديات والتضحيات، يضحي في سبيل الوطن لتظل راية الوطن عالية خفاقة، وأضاف: "أتقدم بالتحية لشهداء الوطن ومصابي العمليات الحربية في كل زمان ومكان، كما أننا نجدد العهد لمواصلة العمل والجهد بكل إيمان وعزم وفداء".

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي حفل تخرج الدفعة 157 من معهد ضباط الصف المعلمين، دفعة الرقيب شهيد "أحمد محمد عبدالعظيم" الذي استشهد في فبراير 2016 في مطاردة مع مهربين حاولوا إدخال أسلحة ومواد مخدرة للبلاد عبر الحدود مع ليبيا.

ويعد معهد ضباط الصف المعلمين صرحا قويا من منظومة القوات المسلحة المصرية، يخرج منه الأبطال جيلا وراء جيل، معلنين وبكل حسم وعزم ويقين جاهزيتهم للدفاع عن ثرى مصر المقدس، لذلك تولي القيادة العامة للقوات المسلحة اهتماما لوضع أسس ومبادئ تطوير هذا الصرح ليضاهي به الكليات العسكرية.

وأنشئ معهد ضباط الصف المعلمين عام 1954 في مدينة منقباد بأسيوط، ونقل إلى معسكر عرابي في التل الكبير 1955، كما شهد المعهد عدة تطويرات، إذ كان يسمى من قبل مدرسة ضباط الصف، وبعد تطويره عام 2012 - 2013 أصبح يسمى في معهد ضباط الصف المعلمين.