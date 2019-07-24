تقرأ في عدد «الوطن»، الصادر غدا الجمعة، الرئيس يوجه بالالتزام بأحدث المعايير العالمية في تنفيذ المدن الجديدة
· الحكومة تعقد أول اجتماع لها في «العلمين الجديدة» ومدبولي: إطلاق منظومة التحول الرقمي في أغسطس
وفي العدد تقرأ أيضًا: مشاريع التخرج إبداع الطلبة تبحث عن منقذ
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· صانع مسرحية «تياترو موليير»: أتمنى عرضها على مسارح الدولة
· صاحبة تجميل حديثة الحيوات: فكرنا في تطبيقها على مناطق أخرى وفشلنا
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