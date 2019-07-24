عدد الوطن الصادر غدا الجمعة

تقرأ في عدد «الوطن»، الصادر غدا الجمعة، الرئيس يوجه بالالتزام بأحدث المعايير العالمية في تنفيذ المدن الجديدة

· الحكومة تعقد أول اجتماع لها في «العلمين الجديدة» ومدبولي: إطلاق منظومة التحول الرقمي في أغسطس

وفي العدد تقرأ أيضًا: مشاريع التخرج إبداع الطلبة تبحث عن منقذ

· أساتذة جامعات: 1% فقط حجم الاستفادة منها ونحتاج مساندة الجهات الرسمية لتبني أفكار الطلاب

· صانع مسرحية «تياترو موليير»: أتمنى عرضها على مسارح الدولة

· صاحبة تجميل حديثة الحيوات: فكرنا في تطبيقها على مناطق أخرى وفشلنا

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الأهلي يستعد للزمالك بدراسة لقاءي «الجونة والإسماعيلي».. ومكافآت ضخمة تنتظر اللاعبين.. والمدير الفني يرفض عودة «حمدي وريان»