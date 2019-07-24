خليفة حفتر مطمئنا الليبيين: "النصر قريب.. ونواجه عدوا متوحشا"

طمأن المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، كل الشعب الليبي من الشرفاء، بأن موعد النصر الكبير وبلوغ الهدف قد اقترب، وذلك خلال كلمه وجهها للشعب الليبي على التليفزيون الليبي الرسمي.

وقال حفتر، إن الهدف الذي اقترب تنفيذه هو الذي قدم الشعب من أجله قوافل الشهداء والجرحى من أبنائه، موضحًا أن شهداء اليوم كانوا بالأمس القريب يقفون جنبًا إلى جنب مع قوات الجيش، يواجهون معا عدوًا متوحشًا لم تسبق أن شهدت الأرض له مثيلا.

وكان الجيش الوطني الليبي، أعلن اليوم، أن قواته تتقدم بجميع محاور القتال بالعاصمة طرابلس، رغم محاولات الطيران التركي الداعم لقوات حكومة الوفاق عرقلة تقدمه نحو أهدافه، وأن وحداته المسلحة سيطرت على مواقع جديدة بعد اشتباكات عنيفة بدأت فجر الثلاثاء.

وتمكنت وحدات اللواء 73 مشاة، والكتيبة 127 مشاة، من تضييق الخناق أكثر على تمركزات قوات حكومة الوفاق خلف معسكر النقلية، وبالقرب من طريق الأصفاح التابع لبلدية قصر بن غشير، كما أن الطيران التركي المسيّر الذي وفر غطاء جوياً لقوات الوفاق، فشل في منع تقدم الجيش لتحرير العاصمة طرابلس من المليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية.