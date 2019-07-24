غرق شقيقين في ترعة البحر الصغير بالدقهلية

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة الدقهلية، اليوم، جثتي شقيقين مقيمين بقرية منية محلة دمنة مركز المنصورة من مياه البحر الصغير، بعد 24 ساعة من اختفائهما.

وبعد التحريات الأولية تبين غرق الشقيقين، بعد نزولهما إلى ترعة "البحر الصغير".

تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى مركز شرطة محلة دمنة، من السعيد المهدي، مقيم بمنية محلة الدمنة التابعة لدائرة المركز، عن اختفاء نجليه "عبد الرحمن" 17 سنة، و"البسيوني" 12 سنة، في ظروف غامضة.

وتوصلت تحريات وحدة مباحث مركز محلة الدمنة، عن نزولهما إلى مياه ترعة "البحر الصغير"، وانتقلت وحدة الإنقاذ النهري إلى المكان، وبدأت في البحث عنهما، فتمكنت من انتشال الشقيق الأصغر من أمام قرية دموه، وعلى مقربة من المكان الأول عثرت القوات على الشقيق الأكبر.

ونقلت سيارة الإسعاف الجثتين إلى مشرحة مستشفى دكرنس العام، وأمرت النيابة العامة بانتداب الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنهما.