حي الجمرك يتزين للاحتفال بعيد الإسكندرية القومي

يستعد حي الجمرك في محافظة الإسكندرية، برئاسة المهندسة سحر شعبان، اليوم، لاستقبال الزائرين وإظهار شوارع الحي بالشكل الجمالي اللائق، وذلك بمناسبة الإحتفال بعيد الإسكندرية القومي.

واستقبل حي الجمرك، مجموعة من شباب جمعية "بناة الوطن للصداقة بين الشعوب"، لتنظيم يوم "فى حب الإسكندرية "، لتجميل شوارع وميادين الحي، بالإضافة إلي العمل على دهان الأرصفة باللونين الأصفر والأسود وتجميل شارع قصر رأس التين.

كما تم الرسم بالألوان المختلفة بمنتصف الطريق العام، بالإضافة إلي بعض الجدرايات، والتى دون عليها "حى الجمرك بناة الوطن وتحيا مصر".

جاء ذلك بحضور المستشار أحمد فتحى، رئيس إدارة الجمعية، ومارى فايز امين صندوق الجمعية، ومحمد ممدوح، مسئول فريق ابنى حلمك BYD، وإيرينى بدر، مسئول لجنة شكاوى المواطنين، ولفيف من أعضاء الجمعية، والأجهزة التنفيذية بالحى من رجال عمال النظافة وإدارة اشغال الطريق والأزمات والكوارث بالحي.