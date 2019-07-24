هنأ الفنان نبيل الحلفاوي، النادي الأهلي بالفوز بالدوري للمرة الـ41 في تاريخه.

وكتب الحلفاوي على حسابه الشخصي على "تويتر": "ألف مبروك لنادينا الحبيب الأهلي بالدرع 41، ولرئيسه الكابتن الخطيب، ومجلس إدارته وللجهاز الفني والفريق الذي قدم عرضا جميلا أمتعنا به، ولحسام عاشور بـ 12 بطولة (حلال)".

وأضاف: "فرحت للشحات اليوم، نورت يا موهوب".

كما هنأ نادي الزمالك على الوصافة والصعود لدوري أبطال إفريقيا: "تهنئة لنادي الزمالك العريق بالفوز والانضمام معنا لدوري الأبطال".

وفاز الأهلي على "المقاولون العرب" بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ليتوج بطلا للدوري للمرة الـ41 في تاريخه.