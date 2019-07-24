هنأ الإعلامي الزملكاوي عمرو عبد الحميد، النادي الأهلي عقب تتويجه ببطولة الدوري الممتاز، والفوز على نادي المقاولين العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

وقال عبد الحميد، في تغريده له على صفحته الشخصية بموقع "تويتر": "لا شوفت ماتش الأهلي ولا ماتش الزمالك، وحتى كتابة هذه التغريدة معرفش النتيجة، بس إحساسي بيقول إن الأهلي فاز بالدوري.. فألف مبروك لأشقائنا الأهلاوية من باب الإحتياط وسنظل أوفياء".

وحسم الأهلي لقب الدوري رقم 41 في تاريخه بالفوز على المقاولون العرب بنتيجة 3-1 خلال المباراة التي جمعتهما باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري المصري.

الأهلي توج بالنجمة الـ41 في تاريخه واللقب الرابع على التوالي، ليقضي على آمال غريمه التقليدي الزمالك في استعادة لقبه الغائب عن خزائنه منذ موسم 2014-2015.

وسجل ثلاثية الأهلي كل من علي معلول هدف، وحسين الشحات هدفين، في الدقائق 26 و63 و71 وبتلك النتيجة، ضمن الأهلي ملاقاة فريق "أطلع برا" في الدور التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا بعد أن حقق لقب الدوري المصري.