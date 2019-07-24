أقدم شاب على الانتحار قبل أيام من حفل زفافه في الدقهلية اليوم، بتناول "الحبة القاتلة"، والتي تستخدم في حفظ الغلال بقرية "برمبال الجديدة" مركز منية النصر، بسبب خلافات عائلية.

تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير مباحث المديرية، يفيد بورود إشارة لمأمور مركز شرطة منية النصر من مستشفى منية النصر المركزي بوصول "علي ع. م.، 24 سنة، ومقيم بقرية "برمبال الجديدة" مصاب بحالة تسمم ادعاء تناول قرص سام يستخدم في حفظ الغلال إلا أنه توفي فور وصوله.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة منية النصر بقيادة الرائد محمد فتحي صالح، رئيس المباحث، إلى مكان البلاغ وبسؤال مرافقيه أكدوا أن المتوفى كان قد قرر إقامة حفل زفافه يوم الأحد المقبل، إلا أنه حدثت خلافات عائلية أدت لمروره بحاله نفسية، فأقدم على الانتحار بتناول الحبة السامة التي تستخدم لحفظ الغلال.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة، والتي أمرت بمعاينة الجثة وبيان سبب الوفاة.