يُنظم حي الجمرك في الإسكندرية، برئاسة المهندسة سحر شعبان، بالتنسيق مع منطقة الجمرك الطبية، برئاسة الدكتور محمد عبد المجيد، قافلة طبية متكاملة بالمجان للمواطنين، بمركز طب أسرة الجمرك بدءًا من يوم السبت الموافق 27 يوليو الجاري، تستمر لمدة أسبوع، بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي لمدينة الإسكندرية.

وتشمل القافلة التخصصات الآتية، أطفال وأمراض نساء وباطنة وعظام وجلدية، فضلًا عن عيادة متخصصة للكشف المبكر عن أورام الثدي، تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، المستمرة حاليًا بجميع الوحدات الصحية والمستشفيات بنطاق الحي.

كما تتضمن القافلة توفير العلاج لكافة التخصصات الطبية المتواجدة بالمجان للمرضى، وتحويل الحالات المرضية للمستشفيات المتخصصة للعلاج، وتأتي الحملة بتنسيق إدارة اللجان والمجالس بالحي.