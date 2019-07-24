تابع الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ، واللواء فريد مصطفى، مدير الأمن، اليوم، أعمال الحملة الموسعة لاسترداد حق الشعب الموجة الـ13 لإزالة التعديات على أملاك الدولة بسيدي سالم، في اليوم الأول بالموجة الـ13لاستعادة حق الشعب، وتنفيذ حالات الإزالة لغير الجادين في أعمال التقنين، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأمر طه، باستمرار أعمال الحملة المشتركة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وبحيرة البرلس ونهر النيل بالتزامن مع الموجة لإزالة التعديات على أملاك الدولة، تحت إشراف اللواء خالد إسماعيل مساعد مدير الأمن للأمن العام، واللواء علي صلاح، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، وقيادات مديرية الأمن، وعدد كبير من القيادات الأمنية والشرطية والتنفيذية بمحافظة كفرالشيخ.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن أجهزة المحافظة تتعامل بكل قوة مع المعتدين على أملاك الدولة بالتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وقوات الشرطة والأجهزة الرقابية، بالتزامن مع أعمال حملة إزالة التعديات على الأراضى الزراعية بالموجة الـ 13 المستمرة بجميع مراكز ومدن المحافظة، ولا تهاون مع المعتدين ونطبق القانون على الجميع، حتى استرداد جميع أملاك الدولة بنطاق المحافظة.

وأكد أننا لن نفرط في حق الدولة الذي هو حق الشعب، وأن كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية في انعقاد دائم حتى الانتهاء من تنفيذ تكليفات السيد رئيس الجمهورية باسترداد أملاك الدولة، مشددًا على أهمية الحفاظ على الأراضي التي يتم استردادها واتخاذ الإجراءات الأمنية والقانونية للحفاظ عليها.

وأوضح أن الحملة المشتركة لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية تمكنت من تنفيذ إزالة 10 قرارات تعدِ على أراضي الدولة بمساحة 1103أمتار مبانِ سكنية بقرى "مرعى، الغنامين، الغبايشة، والروضة " بمركز سيدي سالم.