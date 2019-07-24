شهدت جامعة المنصورة، حفل تكريم الدكتور أشرف سويلم، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، نظمه مجلس الدراسات العليا والبحوث بالجامعة، وذلك لدوره في رفع التصنيف العالمي للجامعة وجعلها في مصاف الجامعات العالمية وذلك بفندق الجامعة "رامادا".

وشارك في التكريم كل من وكلاء الكليات للدراسات العليا والنواب السابقين للدراسات العليا أعضاء المجلس من الخارج الدكتور شوقي حسن، الدكتورة فرحة عبد العزيز الشناوي، أعضاء لجنة التظلمات بالجامعة، وعدد من عمداء الكليات.

وقالت الدكتورة مها عبداللطيف السجيني، وكيل كلية الآداب وأمين مجلس الدراسات، إن هذا الحدث جاء معبرًا عن صدق مشاعر الامتنان والاحترام لشخص الدكتور أشرف سويلم لما كان له من دور مميز وفاعل في إعلاء شأن الجامعة وبما لا يدع للشك انه بكل استحقاق كان علي قدر هذه المسؤولية

وأكد النواب السابقين وأعضاء لجنة التظلمات والوكلاء ومديري العموم، تفاني وإخلاص الدكتور أشرف سويلم، فقد شهدت الجامعة في عهده إقامة العديد من المؤتمرات الدولية المتخصصة في القطاعات البحثية المختلفة، وورش العمل، وتنفيذ العديد من الخطط والفاعليات لتحفيز عملية البحث العلمى والارتقاء بشباب أعضاء هيئة التدريس والباحثين في مختلف كليات الجامعة، وسعيه الدائم لفتح أبواب التعاون الدولي من خلال الاتفاقيات والمشاريع الدولية والاهتمام بالمشروعات البحثية ذات الصلة بقضايا المجتمع، إيمانا منه بأهمية البحث العلمى فى دفع عجلة الاقتصاد القومى، فضلًا عن التعاون مع الجامعات الأجنبية والعربية بما يحقق الفائدة للجامعة والباحثين.