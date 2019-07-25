السبت.. انطلاق الأسبوع التدريبي الثالث لتنمية مهارات أئمة الأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف انطلاق الأسبوع التدريبي الثالث لدورة تنمية مهارات أئمة الأوقاف على التحدث الإعلامي وذلك بمعهد الإذاعة والتلفزيون، ويتناول التدريب فنون الإلقاء والصوتيات والمقابلة التلفزيونية، واكتساب مهارات الحديث للراديو، في ضوء التعاون بين وزارة الأوقاف ووزارة التعليم العالي والهيئة الوطنية للإعلام، وفي إطار اهتمام وزارة الأوقاف بأبنائها لتنمية الجوانب العلمية والإعلامية للكوادر المتميزة منهم، ورفع كفاءتهم في مجال التواصل العصري الحديث.

وينطلق الأسبوع التدريبي الثالث لدورة تنمية مهارات أئمة الأوقاف على التحدث الإعلامي بحسب بيان الوزارة بمبنى الهيئة الوطنية للإعلام بماسبيرو وبإشراف مباشر من حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، في تجربة هي الأولى من نوعها في إطار التعاون بين وزارة الأوقاف والهيئة الوطنية للإعلام، وذلك لمدة أسبوع تدريبا نظريا وتطبيقيا في الفترة من 27 لـ31 يوليو الجاري، ويشمل الجانب التطبيقي والعملي بمقر معهد الإذاعة والتلفزيون بماسبيرو التدريب على مهارات فنون الإلقاء والصوتيات، والمقابلات التلفزيونية، واكتساب مهارات الحديث للراديو، وورش عمل تطبيقية بالاستوديو، لـ15 إماما كمجموعة أولى تتبعها مجموعات تالية متتابعة من الأئمة والواعظات.