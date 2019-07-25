أسامة كمال: الأهلي والزمالك عندهم مشاكل مأثرة على المنتخب

هنأ الإعلامي أسامة كمال، النادي الأهلي، بتتويجه ببطولة الدوري رسميا للموسم الرابع على التوالي والمرة الـ41 في تاريخه بعد الفوز على المقاولون العرب بثلاثة أهداف لهدف خلال المباراة التى جمعتهما، مساء الثلاثاء، باستاد برج العرب في الجولة الـ33 للدوري الممتاز.

وقال، خلال تقديمه حلقة برنامج "مساءdmc " المذاع عبر فضائية "dmc"، "ألف مبروك للأهلى رغم أن الزمالك وبيراميدز كانا شبه متأكدين أنهما سيحصلان على البطولة فى بداية المنافسة".

وأوضح كمال، أن هناك مشكلات فى الأهلى والزمالك، ومنظومة الكرة عمومًا فى مصر، مضيفا، "انا أهلاوى، وطالما تحدثت عن الأهلى، ولما يكون فيه حاجة غلط في الأهلي أو الزمالك سيكون له تأثير على المنتخب أيضا".