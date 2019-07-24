نشر الفنان صلاح عبد الله، مقطع فيديو يجمعه بزوج ابنته عقب تتويج النادي الأهلي ببطولة الدوري الممتاز بعد الفوز على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وقال زوج ابنة صلاح عبد الله، خلال الفيديو: "طبعًا بقول مبروك للأهلي وكان قرار في منتهى الخطورة إني أتفرج على الماتش مع شيخ الزملكاوية صلاح عبد الله، ولازم يقولي مبروك".

فيما رد عليه عبد الله: "مبروك يا ابني إحنا مش متعصبين زيكم، أنا بقول أهو مبروك للأهلي، وربنا بقى يكرم الزمالك إن شاء الله الدوري الجاي بقى لو كنا لسه عايشين".

وحسم الأهلي لقب الدوري رقم 41 في تاريخه بالفوز على المقاولون العرب بنتيجة 3-1 خلال المباراة التي جمعتهما باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري المصري.

مع جوز بنتي المتعصب بس خلي بالك ياهيثم بعد الزمالك "إطلع بره" ههههههههههههههه مبروك ياأهلي pic.twitter.com/xv30WnHkTW — salah abdallah صلاح عبدالله (@SalahAbdallah) July 24, 2019

الأهلي توج بالنجمة الـ41 في تاريخه واللقب الرابع على التوالي، ليقضي على آمال غريمه التقليدي الزمالك في استعادة لقبه الغائب عن خزائنه منذ موسم 2014-2015.

وسجل ثلاثية الأهلي كل من علي معلول هدف، وحسين الشحات هدفين، في الدقائق 26 و63 و71 وبتلك النتيجة، ضمن الأهلي ملاقاة فريق "أطلع برا" في الدور التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا بعد أن حقق لقب الدوري المصري.