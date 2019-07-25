حذر الدكتور مروان سالم، أخصائي الصيدلة الإكلينيكية والتغذية العلاجية، من تناول التمر هندي الصناعي الذي يباع في محلات العصير.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "ON E" والذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي والإعلامية خلود زهران، أن التمر هندي الصناعي والذي يباع على شكل "بودرة" في محلات العطارة مشروب عديم النفع والفائدة، مؤكدا أن المشروبات الطبيعية هي المفيدة.

وأوضح سالم أن التمر هندي الصناعي يسبب أمراض خطيرة مثل السكر والسمنة والفشل الكبدي والفشل الكلوي، مشيرا إلى أن السكر الموجود في هذه العصائر من السكريات المحظور استخدامها من قبل هيئة الغذاء والدواء الأمريكية.

وأشار إلى إضافة براميل من المواد الكيميائية، التي تزيد من حلاوة الطعم، مشيرا إلى أن هذه المواد عليها محاذير، لافتا إلى أن هذا ينطبق على معظم العصائر البودرة.

وأكد أخصائي الصيدلة الإكلينيكية والتغذية العلاجية أن الصبغات الموجودة في هذه العصائر هي نفس الصبغات التي تُستخدم في صبغ الملابس مدللا بتغير لون لسان الأطفال بعد تناول هذه العصائر، مطالبا بالاستغناء عن هذه المشروبات تماما.