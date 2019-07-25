وافق مجلس الوزراء علي إنشاء كلية النانو تكنولوجي للدراسات العليا بجامعة القاهرة، كأول كلية متخصصة في النانو تكنولوجي في مصر والعالم العربي والشرق الاوسط، وتبدأ الدراسة بها اعتبارا من العام الدراسي الجديد 2019/2020، لإعداد قاعدة عريضة من الباحثين والعاملين في مجال تكنولوجيا النانو، على أن تسد برامجها حاجة سوق العمل في مصر والمنطقة العربية والأفريقية.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إنّ برامج كلية النانو تكنولوجي تتضمن مجموعة من التخصصات ذات الأهمية الكبرى للمشروعات القومية المصرية، وهي "برنامج ماجستير في هندسة التقنيات النانونية وهو برنامج بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وموجه لخريجي العلوم والصيدلة والحاسبات، وبرنامج علوم النانو الحيوية، وبرنامج الدبلومة المهنية للطاقة الشمسية، وبرنامج الدبلومة المهنية في تقنية النانو في ترميم الآثار".

وأضاف رئيس جامعة القاهرة أنّها خطوة جديدة وكبيرة على طريق التحوّل إلى جامعة من الجيل الثالث، خاصة أنّ كلية الدراسات العليا للنانو تكنولوجي تستهدف المساهمة في التنمية الشاملة بتنمية البحوث وخلق كوادر لوظائف المستقبل، والتي ينتظر أن ترسم خارطة العلوم المستقبلية، وستكون تكنولوجيا النانو قاطرة للاقتصاد العالمي، لما لها من تطبيقات مؤثرة في مجالات إنتاج الطاقة، وتحلية المياه، وتخليق المواد الجديدة التي لها صفات فريدة يكون لها السبق في العديد من الصناعات الثقيلة ومواد البناء، كما تدخل بقوة في المجالات الطبية، والصيدلانية، وتصنيع الدواء، وعلاج وتصنيع الأسنان، وقطع الغيار الآدمية البديلة.

وأوضح الخشت أنّ نظام التدريس سيعتمد على نظام الساعات المعتمدة، باستخدام أحدث الطرق في النظم العالمية في تكنولوجيا المعلومات وأحدث الوسائل ودمجها مع نظم إدارة العملية التعليمية وبرامج التعليم الإلكتروني وكذلك المعامل الافتراضية، لما تمتلكه جامعة القاهرة من كوادر بشرية من هيئة تدريس ومساعدين وفنيين في التخصصات كافة، سواء في الهندسة أو الطب والعلوم والزراعة والصيدلة والليزر، إضافة إلى المركز المصري لتقنيات النانو، وما يتمتع به من علاقات دولية مميزة مع الجامعات ومراكز الأبحاث الدولية المرموقة، كما ستعتمد جميع الإجراءات الإدارية بشكل تكاملي على تكنولوجيا الاتصالات الحديثة، كأول كلية ذكية.

وأكد رئيس جامعة القاهرة أنّ الكلية تدخل في قلب مرحلة الجيل الثالث من الجامعات، لأنها تقوم على العلوم البينية المتعددة في الفيزياء والكيمياء وعلوم المواد وعلم الأحياء والهندسة، وربط هذه المجالات المستقلة معًا في تقنية النانو، كمجال جديد من الدراسة، طبقًا للمعايير المعتمدة عالميًا وتطويع برامجها وأهدافها وفقًا لمتطلبات برامج وخطة الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2030.

ولفت الخشت إلى أنّ الكلية تتضمن وحدة لإدارة الأزمات والكوارث تختص بإنشاء نظام وقائي داخلي فعال لإدارة الأزمة، يعمل على توفير الأمن والسلامة للعنصر البشري ومنشآت ومرافق الكلية ضد الكوارث، إضافة إلى نظام رقمي يحتوي على أجهزة الأمن والسلامة من كاميرات مراقبة وإنذار بأنظمة حساسة للحرائق.