قال ضياء رشوان نقيب الصحفيين، إن الدورة التي تتم بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية تعد نموذجًا لما يجب أن تكون عليه الصحافة التي تتعلم قبل أن تُعلم.

وأضاف رشوان، خلال فعاليات الدورة التدريبية الإقليمية التي تنظمها لجنة التدريب باتحاد الصحفيين العرب بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية بمدينة شرم الشيخ، أنه علينا تعلم تحديد مفاهيم صحية دقيقة خصوصًا في مجال الصحة النفسية والإدمان وهو موضوع في غاية الأهمية.

وتابع: "أعتقد أن القائمين على هذه الدورة على قدر كبير من التخصص، وأتمنى أن نستمر في هذه الدورات التخصصية حتى نوصل الأدق منها للقارئ بعد تعلمها من أهل التخصص حتى ننقل معلومة أدق وتحليل أفضل".