تنظيم محاضرات عن مناسك الحج لحجاج شمال سيناء في مكة المكرمة

قال الشيخ محمد العش وكيل مديرية أوقاف شمال سيناء، إن أئمة وزارة الأوقاف نظموا عددا من المحاضرات لتوعية الحجاج المصريين بمناسك الحج، في فندق لؤلؤة التوحيد بمكة المكرمة مقر بعثة الحجاج المصريين، والتي القاها مشايخ الوزارة بمساجد شمال سيناء.

ذكر الشيخ خميس حمدي، رئيس المساجد الحكومية بشمال سيناء وعميد المركز الثقافي الإسلامي بالعريش، إن المحاضرة الأولى تناولت نية الحج والعمرة وأنواع الحج والتحلل من المظالم وإخلاص النية لله سبحانه وتعالى.

وشرح حمدى أنه جرى التنبيه على الحجاج، بأن وقت المحاضرات لشرح مناسك العمرة والحج بعد العصر يوميا، وجرى إيداع رقم التليفون بغرفة عمليات الحجاج للفتوى والتواجد بمقر الغرفة.

وأشار إلى أن المحاضرة الثانية تناولت شرح مناسك العمرة ابتداء بالإحرام من المواقيت، ثم الطواف حول الكعبة ثم السعي بين الصفا والمروة والحلق أو التقصير، وأسرار الحج وما ينبغي فعله للمتمتع بعد تحلله من العمرة.

ونوه بأن قافلة الحجيج بخير، ويؤدون المناسك بشكل طبيعي، مؤكدا تذليل جميع العقبات والخدمات المقدمة من وزارة الأوقاف، بالتعاون مع السعودية.