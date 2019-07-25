أحمد فرحات: فريد شوقي وسميحة أيوب أول من ساندوني فنيا

قال الفنان أحمد فرحات، الشهير بلقب "الطفل المعجزة"، إنه دخل المجال الفني في زمن الفن الجميل، فالمسرح المدرسي هو الذي دفعه للتعلق بعالم الفن، منذ أن كان في المرحلة الابتدائية، وتم ترشيحه للمشاركة في فيلم "مجرم في إجازة"، أمام فريد شوقي، وعماد حمدي، بعد أن شاهده صديق والده في إحدى المسرحيات المدرسية.

وأضاف "فرحات" خلال لقاء مع الإعلامي أحمد مجدي، مقدم برنامج "صباح البلد" المعروض على قناة "صدى البلد"، أنه لم يخضع لتجارب أداء قبل اختياره للتمثيل في الفيلم، فالمخرج الراحل صلاح أبو سيف قرر بتجهيزه للفيلم دون أي اختبارات، وكان أجره في الفيلم 10 جنيهات.

وتابع "فرحات" أنه عشق المسرح، فأضواءه كانت الجاذب الأول له، والفنان القدير فريد شوقي كان أكبر داعم له، والفنانة القديرة سميحة أيوب كانت تعمل على تشجيعه.