أخفت زوجة الموسيقار هاني مهنا، الصديق المُقرب للفنان الراحل فاروق الفيشاوي، جثمان الراحل، عن عدسات الكاميرات والمارة، بواسطة "إيشارب"، لحظة خروجه من المستشفى، استعدادا لتشييع جثمانه.

وحرص عدد من الفنانين، على وداع الفيشاوي من مستشفى ابن سينا، بعد وفاته في الساعات الأولى من صباح اليوم، بينهم هاني مهنا، وابنته الفنانة هنادي، وعماد رشاد، وأشرف زكي، والإعلامية بوسي شلبي.

وغيّب الموت الفنان فاروق الفيشاوي فجر اليوم، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، عن عمر ناهز 67 عاما، ويشيّع جثمان الفقيد عقب صلاة ظهر اليوم، من مسجد مصطفى محمود في المهندسين

وكان الفيشاوي أعلن إصابته بمرض السرطان، خلال افتتاح الدورة الرابعة والثلاثين من مهرجان الإسكندرية السينمائي في أكتوبر الماضي.