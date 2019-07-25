لقي شخصين مصرعهما، وأصيب 3 آخرين، في تصادم قطار "طنطا - كفرالشيخ"، بـ"توك توك" خلال عبوره مزلقان عزبة مصباح، التابعة لمركز قطور.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة ، بتصادم القطار رقم 505 طنطا - كفرالشيخ، بـ"توك توك" على مزلقان عزبة مصباح، التابع لمركز قطور .

انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين تصادم القطار بـ"التوك توك" خلال عبوره المزلقان ما أسفر عن مصرع عبده فوزي الهنداوي 30 سنة، محمد شعبان 38 سنة، وإصابة كل من فوزية الهنداوي 25 سنة، ربة منزل، وطفلتيها رقية وتقى.

جرى التحفظ على جثث المتوفيين في مشرحة مستشفى قطور، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق، وجرى إعادة حركة سير القطارات إلى طبيعتها مرة أخرى، بعد رفع حطام الحادث.