تفقد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، أعمال التمهيد والتسوية للمنطقة التي تقع خلف مدرسة زكي نجيب محمود الصناعية بمدينة السلام 1 بحي فيصل، متابعا الأحياء والشركات المنفذة لأعمال طريق السويس القاهرة والوقوف على تطوير وازدواج طريق الخدمة بمدينة السلام والجامعة بحي فيصل.

وشدد المحافظ، على مدير عام مديرية الطرق والنقل، بسرعة الانتهاء من أعمال رصف وتطوير الطريق بداية من محطة الوقود بالسلام 1مرورا بالمسجد الكبير (علي بن أبي طالب) حتى منطقة الإسعاف وربطه بطريق الخدمة أسفل سور الجامعة نهاية السلام 1وازدواجه بداية من المسجد الكبير حتى طريق السويس القاهرة القديم بهدف تنظيم وتسهيل الحركة المرورية على للمنطقة، مطالبا حي فيصل بسرعة استكمال أعمال الإنشاءات لدار مناسبات مدينة السلام 1خلف المسجد الكبير.