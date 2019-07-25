قال الفنان أحمد فرحات والمعروف بـ"الطفل المعجزة"، إن هناك العديد من الفنانين ساندوه ودعموه خلال مشواره الفني، على رأسهم الفنان الراحل فريد شوقي، فكان حنونا جدا في معاملة الاطفال، وأيضا دعمته الفنانة هند رستم.

وأضاف "فرحات" خلال لقاء مع الإعلامي أحمد مجدي، مقدم برنامج "صباح البلد" المعروض على قناة "صدى البلد"، أنه أيضا كان السبب في حل خلافا كبيرا بين العندليب عبد الحليم حافظ والمخرج حلمي رفلة في فيلم "معبودة الجماهير" بسبب أغنية في الفيلم.

وتابع "فرحات" حيث اقنعت المخرج ان الجمهور يحب عبد الحليم حافظ المطرب أكثر من عبد الحليم حافظ الممثل.