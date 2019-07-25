أعلنت شركة "إكسيد"، وظائف "كول سنتر" في مدينة نصر، برواتب تبدأ من 2440 جنيها وحتى 3000 جنيه، على أن تكون فترة التدريب لمدة 45 يوما بمرتب 1750 جنيها، ويحصل الموظف على تأمينات اجتماعية وصحية.

وأوضحت الشركة، عبر الصفحة الرسمية لها على "فيس بوك"، أن الشروط المطلوبة في المتقدمين، هي أن يكون من الذكور، وألا يزيد السن على 24 عاما، ومستوى اللغة الإنجليزية جيد على الأقل.

وتجرى مقابلات العمل من الساعة 11 صباحا حتى الواحدة ظهرا، بفرع الشركة الرئيسي بالقرية التكنولوجية في المعادي بشارع اللاسلكي المتفرع من شارع النصر.