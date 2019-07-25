قدم الموقع الرسمي للتنسيق الضوابط والمؤهلات المطلوبة للقبول بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالمحافظات، والدرجة العلمية التي يمنحها:

يقبل المعهد المؤهلات التالية:

1) الثانوية العامة بشعبتيها وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية.

2) دبلوم المعاهد المتوسطة للخدمة الاجتماعية بحد أدنى 65% للقبول بالفرقة الثالثة مع إعفاء الطلاب من مادتي الخدمة الاجتماعية في المجال الأسري والخدمة الاجتماعية في المجال المدرسي ويفرض على الطالب أداء الامتحان في المواد الآتية تنمية اجتماعية، إحصاء، وسائل الاتصال، اللغة الأجنبية، علم النفس الصناعي، التنمية الاقتصادية، على أن يتمّ اجتياز الطالب لهذه المواد بنجاح قبل حصوله على درجة البكالوريوس ويتم قبول طلاب الدبلوم عن طريق المعهد مباشرة.

3) دبلوم المعاهد المتوسطة للخدمة الاجتماعية بحد أدنى 60% للقبول بالفرقة الثانية.

ومدة الدراسة به 4 سنوات، ويمنح المعهد درجة البكالوريوس في الخدمة الاجتماعية.

وجاءت عناوين المعهد بالمحافظات كالتالي:

- المعهد بالقاهرة هو 4 شارع عبداللطيف حمزة المتفرع من شارع أحمد فخري، المنطقة السادسة، الحي الثامن، مدينة نصر.

- المعهد بالإسكندرية 72 شارع الرصافة، محرم بك.

- المعهد بكفر الشيخ شارع الجيش، قصر الملك.

- المعهد بسوهاج حي الكوثر، أخميم.

- المعهد ببورسعيد بجوار منفذ الرسوة.

- المعهد بالسادس من أكتوبر، بمدينة الثقافة والعلوم، قطعة رقم 3/51 أ ب، المحور المركزي، الحي الحادي عشر.

- المعهد بالمنصورة، طلخا، طريق المنصورة/ دمياط ص.ب 8 طلخا.

المعهد بالبحيرة، ك55 طريق الاسكندرية القاهرة، بجوار قيادة مرور الطريق الزراعي السريع.