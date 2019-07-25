نعى السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، بمزيد الحزن والأسي فقيد الشعب التونسي والأمة العربية الرئيس الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية التونسية والرئيس الحالي للقمة العربية.

وقال أبو الغيط، في بيان أصدره اليوم: "كان الفقيد الكبير رجل مبادئ ومواقف، وصاحب التزام عروبي لا يتزعزع، تجلى خلال قيادته الحكيمة للقمة العربية في دورتها الحالية".

وتابع أبو الغيط: "كما لعب الرئيس الراحل دوراً وطنياً محورياً سيذكره له التاريخ التونسي في الحفاظ على وحدة بلاده وتماسكها فى ظرف دقيق؛ وضرب بالتزامه الوطني وإخلاصه لبلده حتى آخر ايام عمره نموذجاً يحتذى في القيادة المخلصة الواعية القادرة على بناء التوافقات والخروج من الأزمات ولم شمل المجتمع وجمع كلمته في مواجهة رياح الفتنة".

وتقدم الأمين العام لجامعة الدول العربية بخالص التعازي للشعب والحكومة التونسية، معبرًا عن أمله في أن تتجاوز تونس حزنها على رحيل الرئيس التونسي لتتمكن من الاستمرار في بناء ديمقراطيتها وصناعة تنميتها بسواعد ابنائها المخلصين وبمعاونة شقيقاتها من الدول العربية.

كان الرئيس التونسي البالغ من العمر، 93 عاما، غادر المستشفى العسكري في تونس، 1 يوليو الجاري، إلى مقر إقامته في قرطاج، بعد تلقّيه العلاج اللازم، وتعافيه من وعكة صحية حادة للمرة الثانية، وفق ما أعلنته رئاسة الجمهورية، وقتها.

يشار إلى أن الرئيس التونسي نقل للمرة الأولى إلى المستشفى العسكري، يوم الجمعة 21 مايو الماضي، للقيام ببعض التحاليل إثر تعرّضه لوعكة صحيّة خفيفة، ثم غادر المستشفى في صحّة جيّدة، بحسب ما ذكرته حينها الناطقة الرسمية باسم الرئاسة سعيدة قراش.