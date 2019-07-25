طقس الجمعة معتدل بالسواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 37

يتوقع خبراء الأرصاد، أن يسود غدا طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد.

أما بالنسبة للشبورة المائية فتوقع الخبراء أن تقل الرؤية صباحا على مناطق من شمال البلاد.

درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 26 37

شبين الكوم 25 36

طنطا 25 36

دمنهور 25 33

الإسكندرية 25 31

بلطيم 26 31

مطروح 19 30

السلوم 20 31

سيوة 25 38

بورسعيد 25 31

دمياط 24 30

الزقازيق 24 37

الإسماعيلية 24 37

السويس 25 37

العريش 23 32

رفح 23 32

رأس سدر 25 38

نخل 20 37

نويبع 30 37

طابا 28 36

كاترين 18 34

الطور 27 35

شرم الشيخ 29 40

الغردقة 28 40

مرسى علم 29 38

الفيوم 23 37

بني سويف 23 37

المنيا 23 37

أسيوط 24 38

سوهاج 24 38

قنا 26 40

الأقصر 27 41

أسوان 28 41

أبوسمبل 25 41

الوادي الجديد 27 41

شلاتين 26 39

أبو رماد 26 39

حلايب 27 35

رأس حدربة 28 35

درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن والعواصم العربية

مكة المكرمة 30 46

المدينة 31 47

الرياض 28 45

المنامة 33 39

أبوظبي 32 42

الدوحة 32 41

الكويت 34 47

دمشق 15 37

بيروت 25 30

عمان 18 33

القدس 19 30

غزة 23 31

بغداد 28 44

مسقط 29 35

صنعاء 18 26

الخرطوم 28 41

طرابلس 22 31

تونس 24 39

الجزائر 22 28

الرباط 19 26

نواكشوط 22 27