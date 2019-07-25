أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية، اليوم، عن بدء تقديم تظلمات أولياء أمور طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية في نتائج امتحانات الدور الثاني لسنة 2019 م – 2020 م لمدة 15 يوما، على مستوى الإدارات التعليمية بقرى ومراكز طنطا والمحلة وزفتي وكفرالزيات وبسيون والسنطة وسمنود وقطور.

جاء ذلك وفقا لتصريحات محمد فاروق وكيل وزارة التربية والتعليم في الغربية، لافتا إلى أنه سيتم تقديم كافة الطلبات وسداد الرسوم بمقر مدرسة السيدة عائشة الإعدادية بنات، بشارع عثمان محمد بطنطا.

كما شدد وكيل وزارة التربية والتعليم، على ضرورة العمل تيسير أي عقبات محتمله قد تواجه أولياء الامور للطلاب والطالبات أثناء تقدمهم بأوراق التظلمات.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أن هناك تعاون كامل بين مسؤولي قطاعات الامتحانات للشهادة الإعدادية، سعيا في الحفاظ على مستقبل الطلاب والطالبات الدراسي.