نعت الإعلامية راغدة شلهوب الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وكتبت: "من 4 سنين كان لي فرصة لقاء عملاق من عمالقة الفن في مصر واللي كنت أحلم بس بلقاءه.. الحلم تحقق وكان من أجمل اللقاءات اللي أجريتها ببرنامج مية سؤال.. تعرفت على شخصية ولا أروع وحد متصالح مع نفسه وصريح لآخر الحدود".

وتابعت: "اليوم صحيت على خبر رحيله حزنت وفرحت بنفس الوقت تركنا لمكان أفضل ما في عذاب وفرحت لأنه كان عندي الحظ إني شفته وقابلته والأهم تعلمت منه.. فاروق الفيشاوي الله يرحمك ورح تبقى موجود بأعمالك اللي تركتها وبالإرث الفني الكبير.. البقاء لله".

وغيّب الموت الفنان فاروق الفيشاوي فجر اليوم، بعد صراع طويل مع مرض السرطان في أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، عن عمر ناهز 67 عاما، وشيع جثمان الفقيد عقب صلاة ظهر اليوم، من مسجد مصطفى محمود في المهندسين.