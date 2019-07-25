قرر رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، اليوم الخميس، إعلان الحداد الوطني لمدة سبعة أيام وتنكيس الأعلام بالمؤسسات الرسمية، وذلك إثر وفاة رئيس الجمهورية التونسية الباجي قائد السبسي.

كما قرر رئيس الحكومة إلغاء كافة العروض الفنية في مختلف المهرجانات الصيفية بجميع الولايات وذلك حتى إشعار آخر.

ودعا رئيس الحكومة يوسف الشاهد الشعب التونسي، إلى مزيد من الوحدة في خدمة المصلحة العليا للوطن، والالتزام بأحكام الدستور والالتفاف حول المؤسسات الدستورية.

وقال الشاهد، إن تونس فقدت برحيل السبسي مناضلاً وطنيًا صادقًا، ورجل دولة وهب نفسه وحياته للعمل الوطني، وكان له دور أساسي ومحوري في إنجاح الانتقال الديمقراطي، مضيفًا "كان لي شرف العمل معه في هذه الفترة الحساسة من تاريخ بلادنا".