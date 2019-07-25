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اعتماد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 89.13%

اعتماد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 89.13%

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"التعليم العالي" تعلن عن مد تنسيق الجامعات حتى السابعة مساءً

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